Южная Корея готовится к первой встрече с Ким Чен Ыном

В Южной Корее идет подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном

В Южной Корее полным ходом идет подготовка к первой встрече на высшем уровне с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном за более, чем десять лет.

Об этом в Сеуле сообщили представители южнокорейских властей, сообщает Радио Свобода.

При этом официальный Сеул выразил некоторый скептицизм в отношении обещаний, сделанных КНДР.

Имеется ввиду заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний и отказе от своего ядерного полигона. Вместо этого Северная Корея будет стремиться к экономическому росту и миру накануне запланированных встреч на высшем уровне с Южной Кореей и США.

Встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится 27 апреля в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями.

Также в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.