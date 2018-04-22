Южная Корея готовится к первой встрече с Ким Чен Ыном

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В Южной Корее идет подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном
Фото: globaldefensenews.com

В Южной Корее идет подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном

В Южной Корее полным ходом идет подготовка к первой встрече на высшем уровне с лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном за более, чем десять лет.

Об этом в Сеуле сообщили представители южнокорейских властей, сообщает Радио Свобода.

При этом официальный Сеул выразил некоторый скептицизм в отношении обещаний, сделанных КНДР.

Имеется ввиду заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний и отказе от своего ядерного полигона. Вместо этого Северная Корея будет стремиться к экономическому росту и миру накануне запланированных встреч на высшем уровне с Южной Кореей и США.

Встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится 27 апреля в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями. 

Также в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

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