Юрист обвинила Пенсионный фонд во лжи о передаче данных крымских переселенцев оккупантам РФ

Пенсионный фонд Украины сообщил неправду о том, что не передает данные крымских переселенцев российским оккупационным властям Крыма, заявила юрист Украинской Хельсинской группы по правам человека Анна Рассамахина, сообщает Громадське радіо.

Как сообщает Рассамахина, в ответе пенсионного фонда на запрос журналистов о передаче данных присутствует прямая ложь, и персональные данные людей, которые переселились на материковую часть Украины, передают в органы власти Российской Федерации.

"То, что они не передаются оккупационным властям Крыма – также не совсем правда. Потому что Пенсионный фонд Украины отправляет эти данные в Пенсионный фонд РФ. Москва уже, соответственно, по своим нормативными документами, передает эти запросы непосредственно в Крым. После чего документы осуществляют обратный путь из Крыма в Москву, откуда уже в Украине. Документы, которые принимает ПФУ, выданный так называемой «властью» Крыма являются незаконными, согласно украинскому законодательству", – отметила юрист.

По ее данным, Пенсионный фонд вероятно передал в РФ данные около 4 тысяч переселенцев.

"С 2015 года по всем крымчанам пенсионерам, переселившиеся на материк и обратились в органы Пенсионного фонда, их персональные данные переданы РФ. Чем же сообщили, что эти люди переселились на материк", – рассказала юрист.

Она также отметила, что до 2017 года Пенсионный фонд сообщал российскому пенсионному фонду фактический адрес проживания этих людей на материке.

По мнению юриста Украинской Хельсинской группы, Пенсионный фонд делал это, чтобы якобы экономить бюджетные средства.

"Официальная цель, которую озвучивают представители Пенсиного фонда, это якобы соблюдение действующего законодательства и они обязаны делать запрос", – добавляет Рассамахина.

Юристка отмечает, что согласно закону о переселенцах, такого обязательства нет. Таким образом Пенсионный фонд нарушает конституционное право на социальное обеспечение, взаимодействует с оккупационными властями и признает их документы, считает Рассамахина.