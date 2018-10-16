16 октября 2018, вторник

Юнкер заявил, что Евросоюз не переживет выход Италии

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Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не пережил бы выход Италии

Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не пережил бы выход Италии

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз не пережил бы выход Италии.

Об этом пишет ANSA.

Президент Еврокомиссии сказал "нет", отвечая на вопрос, сможет ли ЕС выдержать выход Италии.

По словам Юнкера, Европе нужна Италия и Италии нужна Европа.

Юнкер подчеркнул, что по данным последних исследований, большинство итальянцев выступает за то, чтобы Италия оставалась в еврозоне.

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Кроме того, политик заявил, что Брюссель не поддержит бюджет Италии, в проекте которого предусматривается рост дефицита в 2019 году до 2,4% ВВП.

Такую позицию глава Еврокомиссии объяснил тем, что если они согласятся, то некоторые европейские страны будут обвинять их в слишком большой гибкости с Италией.

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