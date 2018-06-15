15 июня 2018, пятница

Юнкер: Трамп назвал меня безжалостным убийцей, возможно, это был комплимент, но я не уверен

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Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде назвал его "безжалостным убийцей".

"Трамп сказал мне на прошлой неделе: Жан-Клод - ты безжалостный убийца…впервые Люксембург стал настолько опасен для США.  Я думаю, это был комплимент, но я не уверен", - цитирует Юнкера Reuters.

Известный своим эксцентричным характером Юнкер рассказал, как использует юмор в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Юнкера он порой рассказывает Путину анекдот о захвате России Люксембургом.

Саммит крупнейших индустриальных держав состоялся 8 - 9 июня, в курортном городе Ла Мальбе, что в канадской провинции Квебек. Во время саммита Трамп подвергся критике со стороны лидеров остальных стран G7 из-за введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, производимых компаниями из ЕС и Канады.

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