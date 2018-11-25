Юнкер назвал Brexit "трагедией", а сделку с Лондоном лучшей из всех возможных

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Об этом он заявил 25 ноября во время саммита ЕС в Брюсселе, на котором 27 стран-участников блока должны утвердить указанное соглашение по Brexit, передает AP.

"Это лучшая сделка. Европейский Союз не изменит своей основной позиции", - заявил он.

Сегодняшний день, когда ЕС должен окончательно утвердить соглашение по Brexit, глава Еврокомиссии назвал "грустным, не праздничным днем".

"Это грустный момент, и [выход Великобритании из ЕС] трагедия", - подчеркнул представитель Брюсселя.

Напомним, что британский премьер-министр Тереза Мэй в открытом письме перед саммитом заявила, что Brexit отвечает интересам большинства граждан страны, а сделка - национальным интересам.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.