Юнкер исключил возможность повторных переговоров по Brexit

По словам Юнкера, во вторник он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, для обсуждения деталей сделки по Brexit.

"Я по-прежнему убежден, что сделка Brexit, которую мы имеем, является лучшей и единственной возможной. Здесь нет места для повторных переговоров, но дополнительные уточнения возможны", - написал Юнкер в Twitter.

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible.