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Юнкер исключил возможность повторных переговоров по Brexit

Сегодня, 12:27
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Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность повторных переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit.

По словам Юнкера, во вторник он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, для обсуждения деталей сделки по Brexit.

"Я по-прежнему убежден, что сделка Brexit, которую мы имеем, является лучшей и единственной возможной. Здесь нет места для повторных переговоров, но дополнительные уточнения возможны", - написал Юнкер в Twitter.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Brexit Жан-Клод Юнкер Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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