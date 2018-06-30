ЮНЕСКО назвала три новых объекта всемирного наследия

Тхимлич Охинга в Кении построен методом сухой кладки в XVI веке

Комитет всемирного наследия внес три новых объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соответствующее решение принято после встречи в Бахрейне на 42-й сессии Комитета всемирного наследия.

В перечень попал археологический объект Тхимлич Охинга, расположенный на северо-восток от города Мигори в районе озера Виктория в Кении. Это укрепленное каменное сооружение, построенное методом сухой кладки, вероятно, в XVI веке.

Второй объект в списке - древний город Калхат на восточном побережье Омана, окруженный внутренними и внешними стенами, а также районы с некрополями за пределами городских стен. Это уникальное археологическое свидетельство торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Последний объект - оазис Аль-Ахса, изменчивый культурный ландшафт в Саудовской Аравии. Находится в восточной части Аравийского полуострова и состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических сооружений. Это самый большой оазис в мире с 2,5 миллиона пальм.

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