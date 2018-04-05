Йемен выпустил ракету по складам крупнейшей нефтяной компании мира

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате атаки жертв и разрушений нет
Скриншот

В результате атаки жертв и разрушений нет

С территории Йемена по округу Джизан в Саудовской Аравии была выпущена ракета.

Как передает The New Arab, ее целью были склады крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco.

При этом отмечается, что ракета была вовремя сбита системой ПВО Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что ее обломки упали в жилых кварталах, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Согласно имеющимся данным, ракета была выпущена повстанцами-хуситами с территории города Саада.

Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии перехватила ракету над Эр-Риядом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове