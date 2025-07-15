Трамп заявил, что не планирует передавать Украине ракеты, способные долететь до Москвы

США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты , заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 15 июля, во время пресс-подхода перед поездкой в Питтсбург. Об этом сообщила корреспондентка CNN Кэйтлан Коллинз.

Трамп заявил, что «пока что был очень разочарован» Путиным и за последние три месяца ему удалось «закончить много войн», но не войну России против Украины.

«Если через 50 дней соглашения не будет, что ж, очень жаль. Начнутся тарифы и санкции [против России]», — сказал он.

Реклама

Трамп также отрицательно ответил на вопрос журналиста, «должен ли Зеленский атаковать Москву».

По информации газеты The Washington Post, Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Издание Axios сообщало, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, в том числе, вероятно, ракеты большой дальности, способные поражать цели даже в Москве. СМИ предположили, что речь может идти о ракетах с радиусом действия не менее 500 км, в частности, баллистических ракетах для РСЗО HIMARS PrSM (Precision Strike Missile) либо крылатых ракетах AGM-158 JASSM-ER с дальностью до 925 км, совместимых с истребителями F-16.

15 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину активизировать удары по территории в глубине России.

По информации FT, Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и усадить Кремль за стол переговоров. Два человека, знакомых с содержанием разговора, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут нужное оружие.

Инфографика: NV

WP со ссылкой на источник также сообщала, что Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.

По информации The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке. Речь, в частности, о системах ПВО Patriot, ракетах и боеприпасах американского производства.