Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта, который будут подавать на встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает Reuters, накануне резиденция южнокорейского президента Мун Чжэ Ина обнародовала список блюд, которые будут подавать гостям.

В меню, в частности, указан десерт: манговый мусс, украшенный шоколадкой с изображением Корейского полуострова. На карте также есть спорные острова Лианкур (в Корее их называют Токто, в Японии — Такэсима).

МИД Японии вызвал представителей южнокорейского посольства в Токио и попросил убрать десерт из меню.

"Это очень печально", - заявил пресс-секретарь ведомства.

Группа островов Токто расположены в Японском море. В настоящее время между Сеулом и Токио существует конфликт по поводу суверенитета над ними.

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится 27 апреля в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями.