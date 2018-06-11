11 июня 2018, понедельник

Япония раскритиковала планы РФ по прокладке оптоволоконного кабеля на спорные Курилы

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Вопрос о принадлежности Курильских островов является одним из самых острых в отношениях Японии и РФ

Вопрос о принадлежности Курильских островов является одним из самых острых в отношениях Японии и РФ

В Японии раскритиковали планы России по прокладке оптоволоконного кабеля между Сахалином и тремя островами Курильской гряды, назвав их "крайне разочаровывающими".

Об этом заявил официальный представитель японского правительства, передает DW.

Вопрос о принадлежности островов Итурупе, Кунашире, Шикотане и группы Хабомаи является одним из самых острых в российско-японских отношениях.

Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой. В то же время Япония считает острова своими и настаивает на их возврате.

Спор вокруг гряды до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.

Ранее сообщалось, что РФ решила разместить военную авиацию на спорных Курильских островах.

В свою очередь Япония данное решение подвергла резкой критике.

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