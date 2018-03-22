Япония присоединилась к странам, не признавшим "выборы" РФ в оккупированном Крыму

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Япония не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами

Япония не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами

Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому соответственно и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове.

Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - отметили дипломаты.

В то же время Токио "поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".

Напомним, Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Официальный Киев обратился к миру с просьбой не признавать выборы на оккупированных территориях Украины.

Ранее Евросоюз, Румыния также объявили бойкот "выборов" в Крыму.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

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