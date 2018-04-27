Япония поделилась ожиданиями от встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Япония надеется, что лидеры КНДР и Южной Кореи договорятся о денуклеаризации Корейского полуострова

Правительство Японии надеется, что в ходе переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также приветствовал усилия Сеула по проведению встречи на высшем уровне с Северной Кореей.

"Хочу поприветствовать правительство Южной Кореи за их усилия, которые привели к сегодняшним переговорам. Думаю, состоится серьезное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи", - отметил он.

Ранее в демитализированной зоне состоялась историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.

В Белом доме заявили, что США приветствуют встречу на высшем уровне между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чже Ином.