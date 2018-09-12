12 сентября 2018, среда

Япония отказалась от мирного договора с Россией на условиях Путина

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Курильские острова
Фото: Политикус

Курильские острова

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отверг инициативу президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между Москвой и Токио без всяких предварительных условий.

По его словам, позиция Японии неизменна - заключение мирного договора с Россией возможно после того, как будет решен вопрос о принадлежности южной группы Курильских островов, передает NHK.

Суга добавил, что во время саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в понедельник Путин не озвучивал свое предложение относительно мирного договора.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин по время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. Путин отметил, что эта "простая мысль" по решению 70-летнего спора пришла ему в голову "прямо здесь и прямо сейчас".

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Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи , которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года. 

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