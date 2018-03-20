"Ядерные державы должны вести диалог". В Госдепе отреагировали на звонок Трампа Путину

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что поздравление президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном режиме является стандартной процедурой.

"Я бы сказала, что это называется протоколом. Многие страны по всему миру поздравляют с победой на выборах… Мы наблюдали это у [президента Франции Эмманюэля] Макрона, других мировых лидеров, которые сделали аналогичные звонки", - сказала она на брифинге во вторник, 20 марта.

По словам Нойерт, Вашингтон поддерживает отношения с Москвой, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам, в том числе, по ситуации в Восточной Гуте в Сирии.

"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднять телефонную трубку и вести диалог", - добавила она.

Напомним, что 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После контакта с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.