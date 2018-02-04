Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению - МИД Ирана

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Мохаммад Джавад Зариф

Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что ядерная доктрина США "приближает человечество к уничтожению".

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года. Упрямство Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) исходит от той же опасной неосторожности", - написал Зариф в Twitter.

 Напомним, 2 февраля, администрация Трампа представила обновленную ядерную доктрину.

По словам Трампа, она направлена на снижение риска применения ядерного оружия.

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