Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению - МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что ядерная доктрина США "приближает человечество к уничтожению".

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года. Упрямство Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) исходит от той же опасной неосторожности", - написал Зариф в Twitter.

The US Nuclear Posture Review reflects greater reliance on nukes in violation of the #NPT, bringing humankind closer to annihilation. No wonder the Doomsday Clock is at its most dangerous since 1953. Trump’s obduracy in killing the #JCPOA stems from the same dangerous imprudence.