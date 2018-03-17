Яд подозрений: шесть самых громких политических отравлений

История уже знает случаи, аналогичные покушению на Сергея Скрипаля. НВ предлагает подборку самых громких отравлений, имевших политическую подоплеку

Отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери привело к самому серьезному дипломатическому скандалу в отношениях России и Великобритании за последние годы.

14 марта на экстренном заседании Совета Безопасности ООН представители Великобритании обвинили Россию в нарушении устава ООН и покушении на Скрипаля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй официально уличила Москву в незаконном применении силы на территории Великобритании и объявила о высылке 23 российских дипломатов, объявленных "тайными агентами", из Соединенного Королевства.

В свою очередь, в МИД России пообещали скорейший ответ на изгнание своих дипломатов.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство назвало реакцию Великобритании "беспрецедентно грубой провокацией", которая "под фальшивым предлогом" подрывает "основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами".

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НВ публикует подборку наиболее резонансных отравлений, имевших политическую подоплеку.

Александр Литвиненко, экс-подполковник ФСБ, 2006-й год

Бывший офицер советской и российской разведок, Александр Литвиненко умер в Лондоне в ноябре 2006 года в результате отравления полонием-210. Литвиненко почувствовал себя плохо вскоре после ужина с Андреем Луговым, экс-сотрудником Главного управления охраны РФ.

Британские следователи признали смерть Александра Литвиненко умышленным отравлением / Фото EPA

Именно Луговой признан наиболее вероятным исполнителем преступления в отчете, обнародованном британскими следственными органами по итогам расследования громкого дела. В отчете говорится, что убийство, "вероятно, одобрили" лично глава ФСБ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин.

С конца 90-х годов Литвиненко подвергал критике политику российских властей и лично Путина. Позже написал книги ФСБ взрывает Россию и Лубянская преступная группировка, в которых обвинил российские спецслужбы в организации ряда терактов в России, включая взрывы жилых домов. В 2000 году эмигрировал в Великобританию, после того как в России на него были заведены несколько уголовных дел.

Роман Цепов, руководитель охранной службы первых лиц России, 2004-й год

В 90-х годах Романа Цепова называли "серым кардиналом Петербурга". Выпускник Высшего политического училища МВД СССР, вскоре после развала Союза он создал в российской Северной столице охранную фирму Балтик-Эскорт. В последующее десятилетие ее услугами активно пользовались и криминальные авторитеты Петербурга, и первые лица города, включая семью мэра Анатолия Собчака и вице-мэра Путина. После прихода Путина на пост президента Цепов остался в кругу наиболее приближенных к нему лиц.

Романа Цепова называли "охранным олигархом" и "серым кардиналом Петербурга"

"Охранному олигарху", как его называла пресса, приписывали тесные связи с замом администрации Путина Игорем Сечиным и главой МВД Рашидом Нургалиевым. А накануне своей смерти Цепов участвовал в урегулировании конфликта власти с ЮКОСом.

11 сентября 2004 года Цепов почувствовал себя плохо, к вечеру был госпитализирован. Спустя две недели, сопровождавшихся выраженными симптомами лучевой болезни, он умер от поражения спинного мозга. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти Цепова стала смертельная доза препарата для лечения лейкемии. После его смерти было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Иван Кивелиди, российский банкир, 1995-й год

Основатель и глава Росбизнесбанка, Иван Кивелиди считался одним из богатейших людей России. В 1993 году Кивелиди основал Круглый стол бизнеса России - общественное объединение предпринимателей, которое добивалось декриминализации бизнеса, развития его в цивилизованной форме, а также прозрачных принципов приватизации.

Основатель и глава Росбизнесбанка Иван Кивелиди считался одним из богатейших людей России

В августе 1995-го года Кивелиди отравили сильнодействующим нервно-паралитическим ядом. Вещество нанесли на телефонную трубку в рабочем кабинете бизнесмена. Кивелиди впал в кому и скончался через три дня после госпитализации. Через короткий срок после контакта с токсином умерли также его секретарь и специалист Центра судебной экспертизы, который проводил вскрытие тела банкира.

После многих лет следствия виновным в убийстве признали члена совета директоров Росбизнесбанка Владимира Хуцишвили. Кивелиди отравили фосфорорганическим веществом, подобным яду Новичок, которым был отравлен и Скрипаль. Следствие пришло к выводу, что его синтезировал сотрудник филиала НИИ органической химии и технологии в Шиханах - именно здесь испытывали и Новичок, по свидетельству одного из разработчиков яда Вила Мирзаянова.

Вольфганг Вельш, немецкий политический активист, 1981-й год

В 20 лет студент из ГДР Вольфганг Вельш попытался бежать в ФРГ. На границе его арестовали и приговорили к 10 годам заключения. Однако Вельшу повезло: после семи лет в тюрьме его, вместе с 40 другими политзаключенными, освободили по запросу властей Западной Германии.

Немецкому активисту Вольфгангу Вельшу удалось выжить после покушения Штази / Скриншот фильма Wolfgang Welsch: Grüße vom "Onkel aus London"

Оказавшись в ФРГ, Вельш создал тайную организацию, которая помогала восточным немцам нелегально бежать на Запад с помощью поддельных документов. Кроме того, уже в ФРГ Вельш защитил докторскую диссертацию о Штази - Министерстве государственной безопасности ГДР.

За свою жизнь Вельш пережил три неудавшихся покушения на свою жизнь. Последнее из них произошло в 1981 году, когда во время поездки в Израиль активиста попытались отравить таллием, добавленным в еду. Вельш был на грани смерти, однако выжил: уже в Германии врачам удалось распознать яд.

В 1994 году немецкий суд подтвердил, что решение отравить Вельща приняло руководство Штази, и вынес приговор исполнителю преступления – агенту спецслужбы Петеру Хааку, который признался в преступлении и получил шесть лет тюрьмы.

Георгий Марков, болгарский журналист и диссидент, 1978-й год

Болгарский писатель, драматург и режиссер Георгий Марков бежал в Великобританию в конце 60-х годов. В Лондоне он устроился работать в болгарскую службу радиостанции BBC, где в своих программах критиковал власти родной страны и ее тогдашнего руководителя Тодора Живкова.

Болгарского журналиста Георгия Маркова укололи отравленным зонтом / Фото bnr.bg

В сентябре 1978 года, выйдя с работы, Марков шел к своему автомобилю через толпу людей, споткнулся о чей-то зонтик и вдруг почувствовал укол. Об этом эпизоде он успел рассказать друзьям. Уже на следующий день журналист попал в больницу – его стала мучить тошнота, резко поднялась температура. Врачи не смогли понять причину такого состояния Маркова и через четыре дня он умер. Лишь при вскрытии в ноге журналиста нашли капсулу с рицином – опасным токсином растительного происхождения.

Убийство вызвало огромный резонанс в Великобритании, а подозрение пало прежде всего на болгарскую службу безопасности. Уже после падения коммунистического режима в Болгарии экс-генерал КГБ Олег Калугин косвенно признал причастность советских и болгарских спецслужб к убийству.

Николай Хохлов, беглый советский разведчик, 1957-й год

Бывший капитан советской разведки, Николай Хохлов эмигрировал в США в середине 50-х годов, после того как публично разоблачил методы действия советских спецслужб на Западе. В частности, он сообщил о порученном ему убийстве эмигранта Георгия Околовича, одного из лидеров Народно-трудового союза солидаристов, который жил в ФРГ.

В 1957-м году Хохлову удалось выжить после попытки отравления радиоактивным таллием. Он провел две недели в немецкой больнице с тяжелейшими симптомами радиоактивного облучения.