Тактика «выжженой земли». Как российские оккупационные войска уничтожили Изюм — WP 8 апреля, 20:50 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Поврежденный мурал на площади им. Джона Леннона в Изюме (Фото:Max Strel via Facebook)

Когда российским оккупационным войскам не удается захватить украинские города, они применяют тактику «выжженой земли», уничтожая как объекты инфраструктуры, так и мирных жителей.

НВ публикует перевод статьи The Washington Post об уничтожении войсками РФ Изюма в Харьковской области.

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Ультиматум российских войск

Тактика «выжженой земли» при попытке российских сил взять под контроль Донбасс кажется преднамеренной.

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В начале прошлого месяца в небольшом городе Изюм на востоке Украины зазвонил телефон мэра Валерия Марченко. Мужчина на линии спокойно говорил по-русски. У него был один вопрос. Когда мэр встретится, чтобы обсудить условия сдачи города российским войскам? Он вспоминает, что, по словам мужчины, если он это сделает, российские военные пощадят город и его 40 тысяч мирных жителей. Марченко предполагает, что звонивший был агентом российской службы безопасности и что предложение было реальным.

«Я мэр украинского города, и этот город останется украинским», — сказал ему Марченко.

«Если вы не собираетесь сдавать город, — ответил мужчина, — у нас есть воля и средства, чтобы сравнять ваш город с землей».

В ближайшие дни российская авиация и тяжелая артиллерия выполнили угрозу, разбомбив город в руины и пепел.

Тактика « выжженой земли»

В интервью The Washington Post в последние дни местные чиновники, бойцы и жители Изюма рассказали о том, что они назвали тактикой «выжженной земли» российских войск, разрушивших их дом. Украинские военные чиновники заявили, что массовое разрушение городов и сел, похоже, является преднамеренной стратегией взятия Россией под полный контроль Донецкой и Луганской областей, известных как Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин указал, что Восточная Украина в настоящее время является главной целью военных действий России. Воздушные и наземные российские силы выведены из Киевской области и сравнивают с землей целые города на востоке, убивая и терроризируя мирных жителей просто за то, где они живут, стремясь взять регион под полный контроль.

В течение нескольких недель украинские войска вели ожесточенные бои за Изюм, блокируя попытки России продвинуться к стратегически важному городу Славянску, расположенному в 30 милях (около 48 км) к юго-востоку. Украинские военные чиновники заявили, что россияне продвигаются все дальше и дальше на юг, в сторону Славянска, чтобы захватить Краматорск, центральный город Донецкой области.

Изюм был захвачен российскими войсками в пятницу и считается теперь основным военным плацдармом и отправной точкой для их наступления на то, что осталось от удерживаемой Украиной территории в регионе, говорят украинские военные и местные чиновники.

Чтобы понять, что произошло в этом разрушенном городе, который теперь полностью находится под контролем России и в который невозможно безопасно попасть, The Post провела телефонные интервью и просмотрела десятки переписок жителей с родственниками, которые все еще не могут выбраться из города, в которых описывается жестокость российских оккупантов. Вместе эти подробные отчеты описывают уровень беспричинного насилия и жестокости, что дополняет растущее число свидетельств потенциальных военных преступлений, совершенных российскими солдатами против мирных жителей.

Жители описывали голод, массовые грабежи и, в некоторых случаях, насильственную депортацию российскими войсками. Некоторые говорили о высокоорганизованной системе, возглавляемой пророссийскими сепаратистами, которые хорошо знают местность, об арестах и насильственных исчезновениях активистов, общественных деятелей, полицейских и военнослужащих Украины.

Уничтожение Изюма

3 марта война пришла в центр города, когда ракета, выпущенная с российского самолета, попала в Украинскую улицу. По данным местных властей, в течение дня ракетному и артиллерийскому обстрелу подвергались небольшой торговый район и жилой район. В результате нападения погибли восемь человек, в том числе двое детей, и была серьезно повреждена главная больница. Это было началом штурма, в ходе которого, по словам местных властей, погибли сотни людей, а тысячам пришлось уехать из города.

31-летний Виталий, который попросил называть его только по имени из опасения за членов семьи, живущих на оккупированной Россией территории, находился всего в 300 метрах, когда на город упала бомба, сброшенная с российского самолета. Взрыв сильно сотряс его многоквартирный дом, из-за чего семейные фотографии в рамках попадали со стен его квартиры на пятом этаже.

«Я был напуган. … Все дрожало», — сказал Виталий, который сбежал с женой и 10-летним ребенком в переполненное, неосвещенное подвальное убежище, заполненное его испуганными соседями.

Артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки российских войск повредили водонасосные станции, местную электростанцию ​​и газопроводы. В результате обстрела была разрушена телевышка и повреждены сети телефонной связи, что отрезало от внешнего мира большую часть города.

«Такова тактика этих варваров. Сначала они уничтожают гражданскую инфраструктуру — все необходимое для функционирования города, создавая условия для гуманитарной катастрофы, разжигая панику и отчаяние среди населения», — сказал Максим Стрельник, депутат горсовета.

Беспорядочные обстрелы разрушили жилые дома, фабрики и школы и сильно повредили обе недавно отремонтированные городские больницы, которые были вынуждены закрыться. На фотографиях, опубликованных The Post, видны огромные воронки на некогда оживленных дорогах и здания, превращенные в руины. По оценкам местных властей, 80 процентов города было разрушено, и лишь несколько домов не пострадали.

На площади Джона Леннона, которая раньше называлась Советской и была переименована в рамках усилий страны по борьбе с коммунистическими символами советского прошлого страны, российские войска разбомбили мурал со знаменитой цитатой из Битлз «Дайте миру шанс» («Give Peace a Chance»). Десятки квартир в соседнем доме стали непригодными для проживания. Украинская православная церковь, пережившая нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны, также была повреждена.

Последний шанс сбежать

Во время месячной осады и нынешней оккупации российскими военными местные власти получили тысячи сообщений от жителей, отчаянно нуждающихся в информации, и от тех, кто пытался спасти людей, оказавшихся в ловушке в городе. Мэр и члены городского совета часто являются последней надеждой для семей, пытающихся спасти своих близких. В одном из сообщений, отправленных члену городского совета 4 марта, говорилось просто: «Пожар». Другое гласило: «Мы в ловушке».

«С каждым днем, с каждым часом они начинали бить все сильнее и сильнее, — сказал Виталий, — У нас не было информации, и мы не понимали, к чему все это ведет. Мы были готовы бежать, но не знали, как уйти».

Представители местных властей, которые дали интервью, заявили, что с помощью жителей близлежащих городов они организовали эвакуацию тысяч мирных жителей на автобусах, которые подвергались постоянному обстрелу российской артиллерии и ракет.

9 марта город подвергся сильному обстрелу со стороны российских войск, пытавшихся подавить сопротивление украинских бойцов, все еще находившихся в городе. Без газа и электричества Виталий готовил еду, разжигая дрова у входа в свой дом, когда украинские военные прибыли в его многоквартирный дом под сильным обстрелом. Они ехали на небольшом автобусе для эвакуации мирных жителей. У Виталия и его семьи было меньше минуты, чтобы спастись.

«Я только что закончил готовить, когда по улице подъехал микроавтобус, принадлежащий территориальной обороне, и солдат дал нам сигнал сесть в машину, — сказал он The Post, — Никакого предупреждения, никакой подготовки, те, у кого были собраны вещи, взял их, те, у кого нет, просто запрыгнули внутрь с тем, что у них было при себе, без денег или документов».

К 14 марта российские бронеколонны, контролировавшие почти все выезды из города, форсировали реку Северский Донец, разделяющую город. Они прорвали остатки украинской военной обороны и поставили под угрозу последний эвакуационный коридор, организованный местными властями. Эвакуация была остановлена после того, как российский танк уничтожил один из автобусов и ранил находившихся внутри мирных жителей.

В тот же день мэр Марченко сообщил, что получил приказ от военного управления области о том, что он тоже должен эвакуироваться. «Мы понимали, что если мы не уедем сейчас, у нас не будет другого шанса сделать это», — сказал он.

Город, отрезанный от внешнего мира

По словам Марченко, с 15 марта в город не поставляли продукты питания, медикаменты и воду, а все усилия по организации эвакуации мирных жителей не увенчались успехом.

По его словам, после месяца без электричества, тепла и водопровода запасы продовольствия и медикаментов истощились. Появляется все больше свидетельств того, что жителям грозит голод.

29 марта женщина написала Стрельнику, члену городского совета, что ее 85-летняя мать-инвалид оказалась в ловушке, одна и на грани голодной смерти. «Я знаю, что она ела сырую картошку, а теперь даже этого нет — все закончилось, — написала женщина, — Вы — ее последняя надежда. Спасибо».

Но в ситуации, когда россияне контролировали город и продвигались к остальной части территории, удерживаемой украинским правительством на востоке, он мало что мог сделать. «Оккупанты никого не пускают», — ответил он.

Некоторые из сбежавших даже просили помощи в переговорах с россиянами, чтобы добиться освобождения членов семей, задержанных оккупантами.

«Возможно, мы сможем как-то договориться с ними», — говорится в одном сообщении, полученном в пятницу членом совета. Муж женщины, активист организации, продвигающей украинскую культуру, был задержан российскими войсками 29 марта.

«Его убьют. Его уже должны были отпустить, — написала женщина, — Пожалуйста, помогите, я знаю, что вы можете».

В последнее время из города поступает меньше информации, так как российские глушители почти полностью блокируют сотовую связь. И без электричества у большинства людей нет возможности зарядить свои телефоны. Российские солдаты опасаясь, что местное население может передавать информацию украинским военным по мобильным телефонам, часто заставляли мужчин, женщин и детей, пойманных на улице, раздеваться догола при почти минусовых температурах, рассказали местные чиновники.

Ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими военными подразделениями переместились от окраин города к соседним селам, так как наступающие войска продвигаются, чтобы обезопасить прилегающие районы. Несколько украинских бойцов, опрошенных The Post, рассказали об интенсивных обстрелах сельских населенных пунктов возле Изюма в последние дни.

«Они переходят в наступление и используют тактику выжженной земли, фактически стирая Изюм и соседние села с лица земли артиллерией и авиацией», — сказал Юрий Кочевенко, чье подразделение сражалось с российскими войсками.

Украинские войска продолжают сопротивляться, сбив за последние дни несколько российских боевых самолетов и применив противотанковые средства для уничтожения российской бронетехники, собравшейся в этом районе. «Они явно концентрируют силы для нового мощного удара», — сказал он.

Теперь россияне сосредоточили свои усилия на обеспечении безопасности этих недавно оккупированных территорий и подавлении любого гражданского сопротивления. Согласно сообщениям, отправленным жителями города, российские солдаты собрали мирных жителей, чтобы сообщить им, что их мэр Марченко был заменен, сказав собравшейся толпе: «Вас бросили».



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