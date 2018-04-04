"Извращенная идея": Лондон прокомментировал возможность совместного с РФ расследования дела Скрипаля

Великобритания отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявила британская делегация во время внеочередного заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает DW.

Во время этой встречи британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной".

"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - отметили в британской делегации.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.