Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?

Известный российский режиссер призвал Путина освободить Сенцова

Сегодня, 18:38
0
Цей матеріал також доступний українською

Александр Сокуров призвал освободить Олега Сенцова

Член Совета по правам человека при президенте РФ, режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщил другой член Совета Игорь Борисов, передают РИА Новости.

По его словам, об этом шла речь на закрытой части заседания, когда члены совета высказывали свои личные просьбы и предложения, которые не обсуждались коллегиально. 

Помимо Сокурова, этот вопрос никто не поднимал.

Борисов добавил, что Путин выслушал Сокурова и заявил, что "нужно действовать в рамках действующего законодательства", а все действия "должны быть в рамках правовой системы".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

[gallery]

Людмила Улицкая и другие российские литераторы вышли на улицы Москвы в поддержку Олега Сенцова

[/gallery]

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 16:34

article_img
Суд признал противоправными действия Сытника и Лещенко по "делу Манафорта"

Последние новости

События

Сегодня, 18:59

В Киеве без холодной воды остались жители нескольких улиц: список адресов
Компании/Рынки

Сегодня, 18:45

Кабмин уволил главу Госстройинспекции из-за фальшивого диплома
Геополитика

Сегодня, 18:38

Известный российский режиссер призвал Путина освободить Сенцова

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
2950
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2395
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2392
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7269
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5304
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5157
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28988
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25114
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20639

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться