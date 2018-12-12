Известный российский режиссер призвал Путина освободить Сенцова Сегодня, 18:38 0 Цей матеріал також доступний українською Александр Сокуров призвал освободить Олега Сенцова

Член Совета по правам человека при президенте РФ, режиссер Александр Сокуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщил другой член Совета Игорь Борисов, передают РИА Новости.

По его словам, об этом шла речь на закрытой части заседания, когда члены совета высказывали свои личные просьбы и предложения, которые не обсуждались коллегиально.

Помимо Сокурова, этот вопрос никто не поднимал.

Борисов добавил, что Путин выслушал Сокурова и заявил, что "нужно действовать в рамках действующего законодательства", а все действия "должны быть в рамках правовой системы".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

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Людмила Улицкая и другие российские литераторы вышли на улицы Москвы в поддержку Олега Сенцова

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