Известный политолог объяснила, зачем Москва вмешалась в сирийский конфликт

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Шевцова убеждена, что Москва вмешалась в сирийский конфликт, чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма и войны на Донбассе
Фото: Александр Медведев / НВ

Шевцова убеждена, что Москва вмешалась в сирийский конфликт, чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма и войны на Донбассе

Профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham рассказала в интервью НВ, что вмешательство россиян в сирийскую компанию с поддержкой Асада было непосредственно связано с Украиной. 

"Я уверена, что Москва вмешалась в сирийский конфликт с двумя целями - отвлечь внимание от аннексии Крыма и войны на Донбассе и преодолеть собственную маргинальную позицию в мире, в которой она оказалась после всего упомянутого выше", - заявила Шевцова.

Она добавила, что остальные задачи Кремля в Сирии, такие как тестирование вооружения или возвращение на Ближний Восток в качестве глобальной державы, кажутся ей второстепенными.

Напомним, официально Совет Федерации РФ разрешил Путину отправить войска в Сирию 30 сентября 2015 года. Официально речь шла исключительно об использовании ВВС против боевиков Исламского государства.

Однако еще до этого российские военные начали публиковать в соцсетях фотографии из Сирии, а СМИ писали об их прямом участии в сирийском конфликте.

Сообщалось также, что в конфликте в Сирии принимают участие бойцы нелегальной частной военной компании Вагнер, многие из которых до этого принимали участие в боевых действиях против украинских военнослужащих на Донбассе.

Путин уже несколько раз заявлял о выведении войск из Сирии, в частности, 11 декабря 2017 года он объявил об этом во время посещения авиабазы Хмеймим. В то же время, в Пентагоне к таким заявлениям относятся скептически.

Читайте полный текст интервью с Лилией Шевцовой в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года

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