Известные бизнесмены и СМИ отказываются от участия в форуме в Эр-Рияде из-за подозрений об убийстве журналиста

Известные издания и телеканалы, в частности, Bloomberg, The Financial Times, The Economist и The New York Times заявили об отказе быть медиа-спонсорами экономического форума в Эр-Рияде, который организует наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, из-за ситуации с пропавшим журналистом Джамалем Хашкаджи.

Как сообщает DW, от участия в мероприятии отказываются известные бизнесмены.

Главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что не будет присутствовать на форуме, если "не появится принципиально другая информация".

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил, что приостановит работу двух туристических проектов в Саудовской Аравии.

В то же время глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что она "в ужасе" от сообщений о судьбе журналиста Джамаля Хашкаджи. Впрочем, она все же планирует принять участие в экономическом форуме в Эр-Рияде.

Форум также планирует посетить министр финансов США Стивен Мнучин.

"Сейчас мой ответ - я еду. Если на следующей неделе будет больше информации, я учту ее", - сказал он.

Экономический форум в Эр-Рияде состоится 23-25 ​​октября.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о властях Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание консульства.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

12 октября Турция сообщила властям США о наличии аудио и видеодоказательств убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.

Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.