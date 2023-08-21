Гражданам Израиля могут запретить паломничество в Умань и отменить безвиз — посол 21 августа, 04:54 Хасиды во время празднования Рош ха-Шана в Умани в 2022 году (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Правительство Украины призывает Израиль пересмотреть политику в отношении украинцев, которые приезжают в страну. Украинское правительство может запретить паломничество в Умань и отменить безвизовый режим.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал проблемы, которые возникают у украинских граждан при въезде в Израиль, унижением. По его словам, в ответ украинское правительство может запретить паломничество в Умань и отменить безвизовый режим для граждан Израиля.

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«Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства», — заявил Корнийчук.

Посол также допустил возможность запрета на въезд израильтян в Умань, где ежегодно хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год (Рош ха-Шана).

«Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел», — подчеркнул он.

Ранее источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.



Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

Недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия медстрахования для украинских беженцев.

Корнийчук позже опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.