Нетаньяху приказал армии начать атаку на Хезболлу в Ливане

Израильская армия получила приказ нанести мощные удары по объектам Хезболлы в Ливане.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным силой подавлять любую активность боевиков.

Дополнительных подробностей относительно масштабов операции пока не разглашают. Она началась после того, как боевики выпустили две ракеты по северу Израиля. Одну из них удалось перехватить. Жертв среди израильтян нет.

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Агентство отмечает, что в течение ночи израильская авиация атаковала ракетные установки в трех локациях на юге Ливана. Также под удар попали отдельные группы боевиков.

Позже ЦАХАЛ атаковал объекты элитного подразделения Радван. Это спецназ Хезболлы, который считается наиболее боеспособным.

Израильские военные снова предупредили жителей Ливана, что им запрещено приближаться к району реки Литани. Там продолжаются активные боевые столкновения.

19 апреля лидер поддерживаемой Ираном Хезболлы Наим Касем заявил, что группировка «полностью открыта» к сотрудничеству с правительством Ливана в вопросе реализации перемирия с Израилем.