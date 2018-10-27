Израильская авиация атаковала сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по целям в секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"В ответ на ракетные обстрелы Израиля со стороны Газы в последние 2,5 часа самолеты и вертолеты IDF начали атаковать террористические цели в секторе Газа", - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее израильские военные зафиксировали пуски не менее 10 ракет из Газы.
"10-12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome", - говорится в сообщении.
RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.
10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c
الغارات الصهيونية ما زالت مستمرة وبشكل كثيف— محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) 26 октября 2018 г.
وطائرات الإحتلال تحلق ويكثافة#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/dyBt6WnFf0
Напомним, 26 октября, в результате столкновений в секторе Газа вдоль границы с Израилем погибли четыре палестинца, еще по меньшей мере 50 человек получили ранения.
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