27 октября 2018, суббота

Израильская авиация атаковала сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

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Израильские военные зафиксировали пуски не менее 10 ракет из Газы
Фото: Eng-Majd.R Habbash via Twitter

Израильские военные зафиксировали пуски не менее 10 ракет из Газы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по целям в секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракетные обстрелы Израиля со стороны Газы в последние 2,5 часа самолеты и вертолеты IDF начали атаковать террористические цели в секторе Газа", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее израильские военные зафиксировали пуски не менее 10 ракет из Газы.

"10-12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября, в результате столкновений в секторе Газа вдоль границы с Израилем погибли четыре палестинца, еще по меньшей мере 50 человек получили ранения.

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