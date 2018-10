Израильская авиация атаковала сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по целям в секторе Газа после ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракетные обстрелы Израиля со стороны Газы в последние 2,5 часа самолеты и вертолеты IDF начали атаковать террористические цели в секторе Газа", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее израильские военные зафиксировали пуски не менее 10 ракет из Газы.

"10-12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome", - говорится в сообщении.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c