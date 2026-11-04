Израиль передал США и странами Персидского залива разведывательные данные о подготовке Ирана к применению химического оружия (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Израиль передал США и странам Персидского залива разведданные о том, что Иран готовится применить химическое оружие против своих противников в регионе, сообщает The New York Times со ссылкой на американских и региональных должностных лиц.

По информации источников издания, в течение последних недель представители израильских спецслужб в ходе контактов с коллегами из США утверждали, что угроза применения Ираном химического оружия стала более актуальной, чем его ядерная программа.

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Израильская сторона утверждает, что Тегеран ускоряет разработку технологий, которые позволят оснащать баллистические ракеты боеголовками с токсичными веществами. Среди других вероятных средств доставки рассматриваются ударные дроны или тайная перевозка химических боеприпасов через границы для проведения диверсий.

При этом такие разведданные вызвали спорты в администрации США, уточняет издание. Так, часть американских чиновников отнеслась к предупреждениям серьезно на фоне общего роста напряженности и угроз для военных объектов США на Ближнем Востоке.

В то же время ряд представителей Белого дома выразил глубокий скептицизм в отношении израильских отчетов. Они предполагают, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пытается использовать разведданные в качестве рычага давления, чтобы склонить администрацию призидента США Дональда Трампа к возобновлению масштабной военной операции против Тегерана.

Некоторые представители США даже провели параллели с заведомо ложными данными разведки о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, которые предшествовали американскому вторжению в 2003 году.

При этом, отмечает издание, командование тыла Армии обороны Израиля во время плановых учений не акцентирует внимание на такой угрозе, а власти не возобновляли практику раздачи противогазов населению.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Израиля также заявил журналистам, что в настоящее время Иран не обладает химическим потенциалом, который представлял бы непосредственную опасность для страны.

В канцелярии израильского премьера отказались комментировать содержание разведданных.

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«Израиль внимательно следит за каждой угрозой со стороны иранского террористического режима и готов ей противостоять», — заявил представитель аппарата премьер-министра Израиля.

Власти Ирана отвергают обвинения в разработке боевых химических веществ, называя подобные заявления информационно-психологической операцией Израиля.

3 ноября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

2 ноября США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.