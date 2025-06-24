Израиль зафиксировал новый запуск баллистических ракет из Ирана на фоне объявленного Трампом прекращения огня

Дым после ракетного удара Ирана по Израилю в Тель-Авиве 13 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Gideon Markowicz)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между двумя странами .

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в ближайшие минуты на севере Израиля зазвучат сирены.

Это произошло через час после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном.

Накануне Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке изменчива. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.