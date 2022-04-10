Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину — посол 10 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Первую партию гуманитарной помощи уже привезли в Украину (Фото:Michael Brodsky via Twitter)

Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первая партия помощи уже прибыла.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

«Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное. Первую партию уже привезли в Украину», — написал посол в Twitter.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.