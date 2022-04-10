Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину — посол
Первую партию гуманитарной помощи уже привезли в Украину (Фото:Michael Brodsky via Twitter)
Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первая партия помощи уже прибыла.
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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
«Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное. Первую партию уже привезли в Украину», — написал посол в Twitter.
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