Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину — посол

10 апреля, 16:56
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Первую партию гуманитарной помощи уже привезли в Украину (Фото:Michael Brodsky via Twitter)

Первую партию гуманитарной помощи уже привезли в Украину (Фото:Michael Brodsky via Twitter)

Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первая партия помощи уже прибыла.

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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

«Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное. Первую партию уже привезли в Украину», — написал посол в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/michael_brodsk/status/1513050652041166848
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Израиль Гуманитарная помощь Украина

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