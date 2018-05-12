Израиль закрывает поврежденный палестинцами пограничный переход в Газе

Власти Израиля закрывают пограничный переход в Газе с гуманитарными грузами стоимостью более 9 млн долларов, при столкновениях на территории которого палестинцами был нанесен большой ущерб. Об этом сообщает Reuters.

"Пересечение останется закрытым до тех пор, пока ущерб, вызванный беспорядками, не будет восстановлен, и переход вновь откроется в соответствии с оценкой ситуации", – заявили израильские военные, добавив, что в то же время он будет открыт только для гуманитарных целей.

Напомним, масштабные акции протеста, которые сопровождаются кровавыми беспорядками на границе сектора Газа и Израиля, начались 30 марта.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 мая, в результате столкновений на границе между сектором Газа и землями Израиля погиб один палестинец, почти 50 человек получили ранения.