Израиль в мае планирует испытать систему оповещения о ракетных обстрелах в Киеве — СМИ 20 апреля, 21:15 Израиль будет помогать с разработкой «умной системы раннего предупреждения» для Украины (Фото:president.gov.ua)

Израиль в следующем месяце планирует провести испытание системы оповещения о ракетных обстрелах в Киеве, сообщает израильское издание Walla со ссылкой на собственных чиновников.

«Командование тыла планирует провести испытание системы гражданского оповещения, которую Израиль разрабатывает для Украины, в столице Киеве в следующем месяце с целью запустить систему уже летом», — говорится в сообщении.

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По данным Walla, система подключается к радиолокационной системе Украины и сможет отправлять более быстрые и точные оповещения на мобильные телефоны украинцев. Также сообщается, что система активирует сирены только в тех местах, куда могут попасть ракеты.

О том, что глава МИД Израиля Эли Коэн пообещал Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха СМИ сообщили 16 февраля. Сам Коэн заявил, что Израиль будет помогать с разработкой «умной системы раннего предупреждения» для Украины.

21 февраля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотных летательных аппаратов будут проведены в Киеве.