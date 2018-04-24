Израиль уничтожит российские ЗРК в Сирии, в случае их применения против своей авиации

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильсикх самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.

Об этом министр заявил во вторник, 24 апреля, в интервью изданию Ynetnews.

"Для нас важно, что оборонительное оружие, которое россияне передают Сирии, не будет использовано против нас...Если они будут использованы против нас, мы будем действовать против них", - заявил министр.

Либерман добавил, что должно быть предельно ясно: если кто-то будет атаковать израильские самолеты, он будет уничтожен.

Ранее российское издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена в ближайшее время разместить в Сирии свои ЗРК С-300. В Кремле отказались комментировать эту информацию.