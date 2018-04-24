Израиль уничтожит российские ЗРК в Сирии, в случае их применения против своей авиации

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ЗРК С-300

ЗРК С-300

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильсикх самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.

Об этом министр заявил во вторник, 24 апреля, в интервью изданию Ynetnews.

"Для нас важно, что оборонительное оружие, которое россияне передают Сирии, не будет использовано против нас...Если они будут использованы против нас, мы будем действовать против них", - заявил министр.

Либерман добавил, что должно быть предельно ясно: если кто-то будет атаковать израильские самолеты, он будет уничтожен.

Ранее российское издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена в ближайшее время разместить в Сирии свои ЗРК С-300. В Кремле отказались комментировать эту информацию. 

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