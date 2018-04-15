Израиль уничтожил многокилометровый тоннель из Газы

Один из тоннелей между Газой и Израилем

Армия Израиля заявила об уничтожении многокилометрового подземного тоннеля, который шел из Сектора Газа на израильскую территорию, сообщает The Jerusalem Post.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что это самый длинный и глубокий тоннель, обнаруженный израильскими военными.

Тоннель простирался на несколько километров в Газе и заходил на 20 метров вглубь Израиля. Он был соединен с сетью других тоннелей в Газе и, как утверждает Израиль, был готов к использованию группировкой Хамас.

Тоннель уничтожили, залив туда специальную жидкость. Израильские военные считают, что вещество дойдет достаточно далеко в подземную систему, чтобы повредить и другие тоннели на территории Газы.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля.