Израиль уничтожил многокилометровый тоннель из Газы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Один из тоннелей между Газой и Израилем

Один из тоннелей между Газой и Израилем

Армия Израиля заявила об уничтожении многокилометрового подземного тоннеля, который шел из Сектора Газа на израильскую территорию, сообщает The Jerusalem Post.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что это самый длинный и глубокий тоннель, обнаруженный израильскими военными.

Тоннель простирался на несколько километров в Газе и заходил на 20 метров вглубь Израиля. Он был соединен с сетью других тоннелей в Газе и, как утверждает Израиль, был готов к использованию группировкой Хамас.

Тоннель уничтожили, залив туда специальную жидкость. Израильские военные считают, что вещество дойдет достаточно далеко в подземную систему, чтобы повредить и другие тоннели на территории Газы.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове