Израиль требует извинений за антисемитские заявления Лаврова
Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)
Посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны. От него требуют извинений за слова главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.
Об этом пишет Reuters.
«Подтвердив быстрое ухудшение отношений с Москвой, МИД Израиля вызвал российского посла, требуя извинений (за антисемитские заявления – ред.)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал высказывания Лаврова «Ложью, призванной обвинить самих евреев в наиболее устрашающих преступлениях в истории, совершенных против них».
«Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно немедленно прекратиться», — заявил Беннет.
1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь» .
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова « непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».
Лавров – поц совершеннейший – Сергей Ауслендер, израильский журналист
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