Израильские военные убивали палестинцев, которые приближались к линии разграничения или пересекали ее (Фото: Planet Labs через AP)

Израильские военные быстрыми темпами возводят крупный земляной барьер, отделяющий более 50% территории сектора Газа, находящейся под их контролем, от остальной части анклава.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные агентством Associated Press.

Как отмечается в публикации, за последние месяцы было возведено более 23 километров насыпи. Она проходит через палестинские населенные пункты, разрушенные израильскими военными. Это более половины протяженности прибрежной полосы, длина которой составляет около 40 километров, а ширина — 11 километров, и где проживало более 2 миллионов палестинцев.

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Ознакомившись со спутниковыми снимками, израильская армия подтвердила агентству AP, что возвела физическое заграждение в районе так называемой «желтой линии» — границы, к которой израильские войска отступили в соответствии с соглашением о прекращении огня с ХАМАС, заключенным в октябре.

В рамках соглашения, поддержанного США, эта линия рассматривалась как временное разделение территории до полного вывода израильских войск. Однако на фоне застоя в переговорах палестинцы опасаются, что она может постепенно превратиться в постоянную границу.

Ни Центральное командование США, контролирующее соблюдение режима прекращения огня, ни Совет мира — орган под руководством президента США Дональда Трампа, который в будущем должен осуществлять надзор за сектором Газа, — не прокомментировали строительство барьера.

Помимо самой насыпи, израильские военные сообщили агентству AP о создании вокруг этой линии «зоны безопасности», оснащенной средствами разведки и технологическим оборудованием. В то же время армия не раскрыла подробностей маршрута заграждения и не уточнила, насколько далеко планирует его продлить.

В Израиле заявляют, что цель возведения барьера — предотвратить проникновение боевиков и защитить военнослужащих и израильские населенные пункты вблизи сектора Газа.

Агентство AP отмечает, что 1 июля длина земляной насыпи составляла около 500 метров. К 15 июля она увеличилась примерно до 2,4 километра, отделив контролируемые Израилем руины города Рафах от района Муваси, где расположены одни из крупнейших лагерей палестинцев, перемещенных в результате боевых действий.

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Если строительство продолжится в нынешнем направлении, этот участок соединится с самым протяженным отрезком барьера, который тянется почти непрерывно примерно на 17 километров — от Хан-Юниса на юге до района близ города Газа на севере.

Строительство этого участка началось в феврале. Судя по спутниковым снимкам, работы по его продлению на юг продолжаются. В период с 21 июня по 7 июля к нему добавили более одного километра. Барьер проходит рядом с израильской военной базой, построенной на руинах города Бани-Сухейла недалеко от Хан-Юниса.

На крайнем севере сектора Газа несколько отдельных участков земляных насыпей проходят вблизи почти полностью разрушенного города Бейт-Лахия.

Высота этих насыпей остается неизвестной. Местами, согласно данным спутниковых снимков, заграждения выходят за пределы так называемой «желтой линии».

В AP отметили, что в настоящее время большинство населения Газы сосредоточено в прибрежной зоне к западу от этой линии. Многие люди живут в палаточных лагерях и зависят от гуманитарной помощи.

По другую сторону линии разграничения спутниковые снимки демонстрируют масштабные разрушения: израильские военные с помощью бульдозеров и взрывчатки уничтожили значительную часть зданий в нескольких районах, в частности в Рафахе, где ранее проживало более 250 тысяч человек.

Издание пишет, что израильские военные убивали палестинцев, приближавшихся к этой линии или пересекавших ее. В армии Израиля заявляют, что открывают огонь по тем, кого считают боевиками, представляющими угрозу для военнослужащих.

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В то же время среди погибших были дети и другие гражданские лица, которые, вероятно, не знали о существовании этой границы. Некоторые военнослужащие заявляли, что не всегда понимают, по кому ведут огонь, и имеют приказ стрелять по каждому, кто пересекает эту территорию.

По данным AP, с начала перемирия израильские военные убили более 1100 палестинцев. Большинство из них погибли в результате авиаударов и атак беспилотников по территории сектора Газа. За этот же период в результате атак боевиков погибли пятеро израильских военнослужащих.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. В частности, Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

По версии палаты предварительного производства, Нетаньяху и Галлант могли «намеренно и сознательно лишить гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания» (речь идет о воде, лекарствах, продовольствии и т. д.).

Правительство Израиля раскритиковало ордера МУС на арест Нетаньяху и Галланта и обвинило МУС в антисемитизме.

10 апреля 2026 года суд в Турции принял решение предъявить обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и 35 другим израильским должностным лицам, в частности министру обороны Исраэлю Кацу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Их обвиняют в причастности к перехвату флотилии «Сумуд», которая в октябре 2025 года направлялась в сектор Газа. Среди задержанных тогда активистов была Грета Тунберг.