Израиль и ряд других стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье «как можно скорее» 29 апреля, 01:50 Цей матеріал також доступний українською Тирасполь (на фото) (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Министерства иностранных дел Израиля, Германии, Канады, США, Франции и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Приднестровья и пока воздержаться от поездок туда.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Министерство иностранных дел Израиля 28 апреля рекомендовало своим гражданам «как можно скорее» покинуть территорию Приднестровья.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте МИД Израиля.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье», — говорится в сообщении министерства.

Также МИД Израиля призвал граждан страны отменить или перенести запланированные поездки в этот регион.

К советам МИД Израиля присоединились также Германия, Канада, США, Франция и Британия.

Напомним, что незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину и отменить свои поездки в страну.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.