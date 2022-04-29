Израиль и ряд других стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье «как можно скорее»
Тирасполь (на фото) (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)
Министерства иностранных дел Израиля, Германии, Канады, США, Франции и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Приднестровья и пока воздержаться от поездок туда.
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Министерство иностранных дел Израиля 28 апреля рекомендовало своим гражданам «как можно скорее» покинуть территорию Приднестровья.
Об этом сообщается на сайте МИД Израиля.
«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье», — говорится в сообщении министерства.
Также МИД Израиля призвал граждан страны отменить или перенести запланированные поездки в этот регион.
К советам МИД Израиля присоединились также Германия, Канада, США, Франция и Британия.
Напомним, что незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину и отменить свои поездки в страну.
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