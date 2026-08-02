Израиль планирует создать свой необычный аналог истребителя F-35
Американский истребитель F-35 (Фото: U.S. Air Force)
Израиль рассматривает возможность создания беспилотного боевого самолета, характеристики которого могут быть близки к американскому истребителю-невидимке F-35. Этот проект является частью более широкой стратегии укрепления собственного оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, новый беспилотный боевой самолет может стать одним из ключевых элементов перехода Израиля к большей самостоятельности в сфере производства вооружений.
Об этих планах журналистам сообщил высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. По его словам, новый летательный аппарат может получить возможности, аналогичные тем, которыми обладает американский истребитель F-35, который сегодня является одним из самых современных боевых самолетов на вооружении Израиля.
К реализации проекта могут присоединиться и другие страны, однако подробности потенциального международного сотрудничества пока не раскрываются.
По словам собеседника издания, израильские власти также разрабатывают долгосрочный план постепенного сокращения зависимости от американской военной помощи.
Предполагается, что в течение следующего десятилетия акцент может быть смещен с прямой финансовой поддержки США на совместные программы по разработке и производству вооружения.
Как отмечает агентство, толчком к этому стали изменения политической ситуации в США. В частности, война Израиля с Ираном и военная кампания в секторе Газа усилили дискуссии в Вашингтоне относительно дальнейших поставок американского вооружения Израилю.
На этом фоне израильские власти стремятся расширить собственные возможности по производству современной военной техники.