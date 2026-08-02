Израиль планирует создать свой необычный аналог истребителя F-35

Израиль рассматривает возможность создания беспилотного боевого самолета, характеристики которого могут быть близки к американскому истребителю-невидимке F-35. Этот проект является частью более широкой стратегии укрепления собственного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, новый беспилотный боевой самолет может стать одним из ключевых элементов перехода Израиля к большей самостоятельности в сфере производства вооружений.

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Об этих планах журналистам сообщил высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. По его словам, новый летательный аппарат может получить возможности, аналогичные тем, которыми обладает американский истребитель F-35, который сегодня является одним из самых современных боевых самолетов на вооружении Израиля.

К реализации проекта могут присоединиться и другие страны, однако подробности потенциального международного сотрудничества пока не раскрываются.

По словам собеседника издания, израильские власти также разрабатывают долгосрочный план постепенного сокращения зависимости от американской военной помощи.

Предполагается, что в течение следующего десятилетия акцент может быть смещен с прямой финансовой поддержки США на совместные программы по разработке и производству вооружения.

Как отмечает агентство, толчком к этому стали изменения политической ситуации в США. В частности, война Израиля с Ираном и военная кампания в секторе Газа усилили дискуссии в Вашингтоне относительно дальнейших поставок американского вооружения Израилю.

На этом фоне израильские власти стремятся расширить собственные возможности по производству современной военной техники.