Израиль согласовал с США план по Газе: Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Иерусалим достиг договоренности с Соединенными Штатами по плану действий в секторе Газа.

Об этом он сказал во время обращения к нации.

Речь идет о возвращении захваченных заложников — как живых, так и погибших — в обмен на временное прекращение огня с террористической группировкой ХАМАС на 60 дней.

Нетаньяху подчеркнул: «В начале перемирия начнется процесс переговоров о постоянном прекращении войны. Чтобы это стало возможным, ХАМАС должен быть полностью лишен военного и управленческого потенциала». Если за 60 дней эти условия не будут достигнуты — Израиль реализует их силой, заявил премьер.

Нетаньяху также отметил, что аналогичная позиция действует в отношении ядерной программы Ирана: если дипломатия не принесет результатов — угроза будет устранена другими методами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на предложенные условия 60-дневного перемирия. ХАМАС положительно оценил предложение, однако выдвинул собственные изменения к катарскому плану, которые Израиль назвал неприемлемыми.