Израиль согласовал с США план по Газе: Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС
Биньямин Нетаньяху (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Иерусалим достиг договоренности с Соединенными Штатами по плану действий в секторе Газа.
Об этом он сказал во время обращения к нации.
Речь идет о возвращении захваченных заложников — как живых, так и погибших — в обмен на временное прекращение огня с террористической группировкой ХАМАС на 60 дней.
Нетаньяху подчеркнул: «В начале перемирия начнется процесс переговоров о постоянном прекращении войны. Чтобы это стало возможным, ХАМАС должен быть полностью лишен военного и управленческого потенциала». Если за 60 дней эти условия не будут достигнуты — Израиль реализует их силой, заявил премьер.
Нетаньяху также отметил, что аналогичная позиция действует в отношении ядерной программы Ирана: если дипломатия не принесет результатов — угроза будет устранена другими методами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на предложенные условия 60-дневного перемирия. ХАМАС положительно оценил предложение, однако выдвинул собственные изменения к катарскому плану, которые Израиль назвал неприемлемыми.