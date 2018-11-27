Израиль решил конфисковать церковные земли в Иорданской долине

Власти Израиля издали приказ о конфискации церковных земель на Западном берегу Иордана, сообщает Anadolu.

Палестинский чиновник Мутаз Бишарат отметил, что на землях, которые Израиль планирует конфисковать проживают десятки палестинских семей.

В католической церкви (восточная ветвь римско-католической церкви), которая обладает большинством земель на этой территории, еще не прокомментировали решение о конфискации.

Примерно 70 000 палестинцев наряду с 9500 еврейскими поселенцами сейчас живут в долине Иордана.

Согласно договору подписанному в Осло в 1993 году, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные сектора.

Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.