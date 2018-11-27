27 ноября 2018, вторник

Израиль решил конфисковать церковные земли в Иорданской долине

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Власть Израиля решила конфисковать церковные земли
Фото: pixabay.com

Власть Израиля решила конфисковать церковные земли

Власти Израиля издали приказ о конфискации церковных земель на Западном берегу Иордана, сообщает Anadolu.

Палестинский чиновник Мутаз Бишарат отметил, что на землях, которые Израиль планирует конфисковать проживают десятки палестинских семей.

В католической церкви (восточная ветвь римско-католической церкви), которая обладает большинством земель на этой территории, еще не прокомментировали решение о конфискации.

Примерно 70 000 палестинцев наряду с 9500 еврейскими поселенцами сейчас живут в долине Иордана.

Согласно договору подписанному в Осло в 1993 году, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные сектора.

Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове