Израиль разрешил поставлять свое оружие. Что нужно знать об этом и чего может ожидать Украина — интервью 18 ноября, 16:09 Эксклюзив НВ Действующий премьер Израиля Яир Лапид, 15 ноября 2022 года (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Сергей Ауслендер, журналист из Израиля, в интервью Радио НВ рассказал, что решение уходящего с должности премьера еврейского государства Яира Лапида о поставках оружия странам НАТО и теоретическая возможность поставок в Украину — пока что не стали частью действий Биньямина Нетаньяху.

— То, что опубликовало издание Haaretz, о том, что Израиль разрешил членам НАТО давать оружие, в котором есть компоненты израильского производства. Как это обсуждают в Израиле, может ли это быть правдой, на ваш взгляд?

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— Судя по тому, кто об этом писал, а об этом писал не только Ави Шарп, но и Йоси Мельман, есть у нас такой журналист, очень известный, эксперт и специалист в области вопросов безопасности, войны, армии, силовых структур и т. д. Человек с очень серьезными источниками, который за свои слова отвечает, я с ним лично знаком. И я полагаю, что правда, думаю, что да.

— На ваш взгляд, что это меняет? Израиль действительно занимал можно сказать нейтральную [позицию], не хотел ни с кем ссориться. Что это будет означать для отношений Израиля с Россией?

— Понятия не имею. Сейчас подождем, что там Медведев напишет у себя в Telegram-канале в очередной раз, какое-нибудь полоумное заявление сделает.

— Может еще Лавров, может снова упомянуть о Гитлере, что у него еврейские корни и это все.

— Лавров и Мария Захарова скажут, что у нас угнетение палестинцев, оккупация Западного берега [реки Иордан], я полагаю, что все начнется с этого, с точки зрения практической, как они могут осложнить нам жизнь. С военной точки зрения никак, их систем ПВО в Сирии очень мало осталось и они, я так понимаю, особой роли не играют.

Другое дело, что у них довольно прочные связи с террористами типа Хезболлы в Ливане, Хамаса в Газе и т. д. И вот они как-то могут их заинтересовать, устроить какую-нибудь эскалацию, это совершенно запросто. Но поскольку мы и так находимся в периоде сильнейшей эскалации, у нас идет абсолютно жуткая волна террора, то посмотрим. Надо подождать от них реакции, потому что только несколько часов как это стало известно и я полагаю, они там сейчас думают, как бы им отреагировать, в Москве я имею в виду.

— Есть еще одно заявление, уже со стороны президента Украины Зеленского, он сообщил, что, наверное, будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил его в том, что разберется и подумает, как помочь Украине получить израильские ПВО. Тут, разумеется, у нас не может быть никакой информации на эту тему.

Но тем не менее, после фактически победы консервативной коалиции, или еще ее называют правой, что меняется, есть ли какие-то заявления по поводу Украины? Начнем с этого, а дальше уже в целом об Израиле.

— Заявлений как таковых нет, потому что коалиция еще формируется. И надо отметить такую вещь, в нее по идее войдут четыре партии и блока: Ликуд во главе с Нетаньяху, и три ультраортодоксальные партии: ШАС, Яхадут ха-Тора и Религиозные сионисты. Вот эти три, которые я перечислил, их вообще не волнует, что там происходит в Украине, вот просто от слова совсем. Их вообще в принципе не интересует, что происходит за пределами Израиля, все их внимание сфокусировано внутри.