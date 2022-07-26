Израиль разрабатывает ответные шаги в случае закрытия в России Еврейского агентства

26 июля, 13:39
В Израиле разрабатывают ответные шаги в случае закрытия в России Еврейского агентства (Фото:PublicDomainPictures/pixabay.com)

В Израиле разрабатывают ответные шаги в случае закрытия в России Еврейского агентства (Фото:PublicDomainPictures/pixabay.com)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер против страны-агрессора России, которые будут применены в случае ликвидации российского отделения Еврейского агентства, которое способствует иммиграции в Израиль.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации издания, законодатели встретились в субботу, 23 июля, чтобы обсудить этот вопрос. Некоторые из них даже предложил Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении войны. В то же время другие заявляли, что подход должен быть не только «кнутом», но и «пряником».

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Политический источник сообщил Israel Hayom, что израильская делегация, которая должна была поехать в Москву в субботу, чтобы попытаться убедить власти страны-агрессора прекратить свои действия против Еврейского агентства, не вылетела, как планировалось, поскольку Россия еще не подтвердила их визы.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что в России власти приказали Еврейскому агентству прекратить все операции на территории страны-агрессора.

«Люди из еврейской общины чувствуют, что над ними опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут бежать из страны», — говорилось в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6oTBECubNE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль Война России против Украины

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