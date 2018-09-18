18 сентября 2018, вторник

Израиль проигнорировал РФ, попытавшуюся переложить ответственность за сбитый в Сирии Ил-20

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В РФ заявили, что российским Ил-20 прикрывались израильские F-16

В РФ заявили, что российским Ил-20 прикрывались израильские F-16

Израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ, пытающейся переложить ответственность за крушение Ил-20, сбитого сирийской системой ПВО.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что самолетом, на борту которого находились 15 российских военнослужащих, "прикрывались истребители F-16 Израиля", по которым и была выпущена ракета.

В посольстве Израиля в Москве обвинения РФ комментировать не стали, передает Интерфакс.

"Без комментариев", - сказали в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что сирийская система противовоздушной обороны сбила российский военный самолет Ил-20.

В результате крушения погибли 15 военнослужащих РФ.

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