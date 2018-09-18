Израиль проигнорировал РФ, попытавшуюся переложить ответственность за сбитый в Сирии Ил-20

Израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ, пытающейся переложить ответственность за крушение Ил-20, сбитого сирийской системой ПВО.
В Министерстве обороны России ранее заявили, что самолетом, на борту которого находились 15 российских военнослужащих, "прикрывались истребители F-16 Израиля", по которым и была выпущена ракета.
В посольстве Израиля в Москве обвинения РФ комментировать не стали, передает Интерфакс.
"Без комментариев", - сказали в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что сирийская система противовоздушной обороны сбила российский военный самолет Ил-20.
В результате крушения погибли 15 военнослужащих РФ.
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