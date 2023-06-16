Израиль планирует продать сотни танков Merkava европейской стране 16 июня, 04:32 Танк Merkava (Фото:wikipedia.org)

Израиль ведет переговоры о продаже своего флагманского танка Merkava двум странам. Одна из которых расположена в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны страны.



Представитель Минобороны Израиля рассказал журналистам, что рекордный спрос на израильскую продукцию частично связан с желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине военной помощи для противодействия российской агрессии. В результате Израиль экспортирует излишки систем, которые он ранее не продавал за границу, включая Merkava предыдущего поколения.

Видео дня

«Есть две перспективные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры (о продаже танков)», — сказал представитель Минобороны Израиля. «Мне запрещено называть их названия, но одна из них находится на европейском континенте».

Израильское издание Ynet сообщает, что речь идет о продаже сотен танков. Танки Merkava Mark 2 и 3, о которых идет речь, были изготовлены в Израиле в 1980-х и 1990-х годах и в последние годы были выведены из эксплуатации. Ynet сообщает, что после начала войны в Украине их испытали и признали пригодными для продажи.

Отмечается, что соглашение находится на грани окончательного подписания и, как ожидается, будет завершено в течение примерно трех месяцев. Ее сумма составит несколько десятков миллионов долларов за все танки.

Израиль в прошлом году продал оружия на рекордные 12,5 млрд долларов. Примерно четверть контрактов на экспорт оружия с иностранными армиями — это контракты на поставку ударных и разведывательных беспилотников.