Израиль пригрозил нанести сильный удар по ядерным объектам Ирана

26 июля, 17:32
Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль может нанести сильные удары по Ирану, которые будут направлены на сдерживание производства ядерного оружия.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире 13 tv.

Он подчеркнул, что сейчас Иран с его попытками получить ядерное оружие является опасностью не только для Израиля, но и для всего мира.

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«В конце концов, мы можем нанести сильный удар, чтобы сдержать (иранский — ред.) атом», — отметил Ганц.

При этом министр добавил, что Иерусалим недоволен новой ядерной сделкой, которую предложили Тегерану. У Ирана появится шанс получить временную отсрочку по санкциям и тем самым поднять свою экономику.

10 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может нанести смертельный удар по шансам на возрождение ядерного соглашения 2015 года. Страна планирует демонтировать почти все мониторинговое оборудование Международного агентства по атомной энергии, установленное в рамках соглашения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Ядерное оружие Иран Ядерная угроза

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