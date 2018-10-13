Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа в связи с беспорядками

Министр обороны Израиля Авигор Либерман принял решение о прекращении поставок топлива в сектор Газа в связи с новой волной беспорядков на границе этого региона, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой - применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", - говорится в заявлении Минобороны Израиля.

В ведомстве отметили, что ХАМАС "приветствует проведение террористических атак и призывает палестинцев на Западном берегу реки Иордан нападать на израильских военнослужащих".

Как передает DW со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Газы, во время столкновений с израильскими военными на границе с Израилем погибли по меньшей мере семеро палестинцев, еще около 140 человек получили ранения.

Напомним, в пятницу, 12 октября, на границе сектора Газа возобновились массовые протесты. Ранее сообщалось о шести погибших.

За время акции протеста Великий марш возвращения, начавшейся 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 204 палестинцев. Большинство из них были убиты во время столкновений на границе, остальные - в результате авиаударов и обстрелов из танков.

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Участники марша возвращения требуют, чтобы палестинским беженцам разрешили вернуться на свои земли, находящиеся с 1948 года под контролем Израиля. Численность покинувших палестинские земли после создания еврейского государства беженцев вместе с потомками приближается к пяти миллионам.