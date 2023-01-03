Что может склонить Израиль к предоставлению Украине систем ПВО — израильский журналист 3 января, 14:06 По мнению Эмиля Шлеймовича, изменить позицию Израиля по предоставлению ПВО Украине может давление США и голосование в ООН (Фото:Atef Safadi/Pool via REUTERS)

Главный редактор израильского издания Детали Эмиль Шлеймович рассказал RADIO NV о том, что может склонить Израиль предоставить Украине системы ПВО.

Комментируя появление в СМИ информации о том, что Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН по палестинским территориям, Шлеймович заявил RADIO NV, что, насколько ему известно, такие попытки предпринимаются не впервые.

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«Сейчас это стало просто более открытым. Я могу напомнить, что совсем недавно, в декабре, Украина дважды пропустила голосование по „антиизраильским резолюциям“, чего раньше не наблюдалось. А в одной из резолюций воздержалась. Там были резолюции по сирийским Голанам, например, которые Израиль считает своими: аннексировал. Там были другие резолюции по правам Палестины», — рассказал журналист.

Он отметил, что после того, как предыдущее правительство Израиля ничем Украине практически не помогло, кроме каких-то гуманитарных действий, Зеленский возлагает больше надежд на Нетаньяху.

«Эти надежды пока не сбываются, но на них как минимум есть шансы. Потому что на Нетаньяху начали оказывать давление американцы. Американцы, насколько я знаю, просят, чтобы Израиль поставил Украине зенитные ракетные системы. Это системы Барак и SPYDER. И та, и другая, они рассчитаны на борьбу с дронами, с ракетами малой дальности», — объяснил Шлемович.

По словам журналиста, Нетаньяху, возможно, на каком-то этапе будет неудобно отказать американцам.

«Именно под давлением, в связи с тем, что сейчас начинает раскручиваться эта ситуация в суде Гааги, в связи с тем, что американцы недовольны приходом к власти в Израиле радикально правых сил. Нетаньяху не может постоянно говорить „нет“ основному своему партнеру. Поэтому, возможно, впоследствии удастся проломить стену», — считает он.

В конце декабря в СМИ появилась информация, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

29 декабря Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля, в шестой раз возглавив правительство страны.