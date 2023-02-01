Железный купол для Киева. Израиль впервые заявил о возможности поставок оружия Украине 1 февраля, 19:55 Работа Железного купола в небе Израиля (Фото:Reuters)

Власти Израиля впервые заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о знаменитой и уникальной системе противовоздушной обороны Железный купол, пишет BBC.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у середу, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою, яку країна надає Україні з перших днів війни.

За словами Нетаньяху, в Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО Залізний купол для захисту українського неба, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Жодних конкретних обіцянок Нетаньяху давати не став, але також заявив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на те буде згода воюючих сторін та США.

Біньямін Нетаньяху / Фото: AFP

За його словами, до нього вже зверталися з такою пропозицією у початковій фазі війни, але тоді він був лідером опозиції та не взявся за роль посередника.

Крім того, заявив ізраїльський прем'єр, його країна своїми діями в Ірані, який постачає зброю Росії, також опосередковано допомагає Україні у війні.

Що таке Залізний купол?

Залізний купол є складовою комплексної оперативної системи протиповітряної оборони Ізраїлю.

Його завдання — захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Розробила його компанія Rafael Advanced Defense System LTD — приватна фірма зі зв’язками у збройних силах Ізраїлю, що займається проєктуванням систем протиповітряної, морської та сухопутної оборони. Розробка купола також велася коштом США у розмірі 200 млн доларів.

Компанія-розробник запевняє, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі і її ефективність перевищує 90%.

Її батареї складаються з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.

Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів, а які в ціль не влучать.

Після цього система вирішує, які з них потрібно перехопити. Ці перехоплювачі запускаються вгору з мобільних або стаціонарних станцій і потім розривають ракети у повітрі.

Така система могла б допомогти у захисті прифронтових великих міст України, які нещадно обстрілює Росія.

Україна неодноразово закликала Ізраїль надати систему Залізний купол та інше озброєння / Фото: Reuters

Мінлива позиція

З початку повномасштабного нападу Росії на Україну представники Києва, а також деяких інших країн публічно закликали Ізраїлю надати зброю українській армії.

Система Залізний купол називалась одним з пріоритетів. Однак Ізраїль кожного разу відмовлявся надавати зброю Києву.

Наприклад, в жовтні 2022 року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що їхня позиція не змінилася.

«Наша політика щодо України зрозуміла — ми на боці Заходу, ми надавали гуманітарну допомогу, дбали про біженців та поранених», — сказав він ізраїльському радіо Kan.

Виступаючи пізніше перед дипломатами ЄС, Ганц заявив: «Ми не постачатимемо зброю Україні».

Після початку використання іранських дронів в Україні дискусія пожвавилась.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням «невідкладно» надати Україні системи ППО.

«Тепер, коли Іран фактично став співучасником злочину агресії проти України, я вважаю: якщо в Ізраїлі є хтось, хто ще має якісь сумніви щодо допомоги України, вони мають розвіятися», — сказав він.

«Ті самі безпілотники, що нищать сьогодні Україну, спрямовані й на Ізраїль», — додав глава українського МЗС.

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