Израиль поможет Украине гуманитарной помощью, но оружие пока не даст 24 октября, 17:30 Бенни Ганц (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверил, что Израиль поддерживает Украину перед лицом российского вторжения.

Однако он уточнил, что из-за «оперативных ограничений» он не может предоставить Киеву оружие.

Об этом сообщае The Time of Israel со ссылкой на офис Ганца.

Согласно заявлению офиса Ганца, он получил последнюю информацию о ходе войны и сообщил, что страна предоставит помощь оборонным системам.

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Министры договорились провести немедленные переговоры по поставке Израилем систем гражданского оповещения и оставаться на связи в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

24 октября газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые используют Россия для атаки украинских городов.