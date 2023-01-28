«Помогаем за кулисами». Израиль поддерживает Украину во время войны больше, чем об этом известно — посол 28 января, 14:23 Рон Просор (Фото:Ambassador Ron Prosor/Twitter)

Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Иерусалим поддерживает Украину в развязанной Россией войне «в большем масштабе», чем об этом известно общественности.



Об этом он сказал в интервью изданиям Funke Mediengruppe, сообщает DW.

По словам дипломата, Израиль помогает Украине, «но за кулисами, и гораздо больше, чем известно». Просор призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которой придерживается его страна по этому вопросу.

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«У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них — иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине», — сказал он.

Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать негласно, посол назвал наличие в России большой еврейской общины.

Комментируя вопрос предоставления оружия, посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский пояснил: у Израиля есть сдержанный подход к помощи Украине в развязанной Россией полномасштабной войне из-за договоренностей с последней в области безопасности, которые «нельзя преодолеть».

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Также журналисты писали, что США передают Украине хранящиеся на складах в Израиле боеприпасы. По данным СМИ, Вашингтон запросил у Израиля систему ПВО Hawk для Украины.