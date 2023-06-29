Почему Израиль должен усилить помощь Украине и кому будут поставлять танки Merkava — израильский журналист

29 июня, 17:16
NV Премиум
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства 25 июня 2023 года (Фото:ABIR SULTAN/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства 25 июня 2023 года (Фото:ABIR SULTAN/Pool via REUTERS)

Израильский журналист Сергей Ауслендер в интервью Radio NV объяснил, почему Израиль должен усилить помощь Украине, и рассказал, в какие страны будут поставлять израильские танки Merkava.

«Особенно после того, что случилось в России в минувшие выходные (неудачный бунт Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера - ред.), любые ссылки на то, что у нас, мол, с ними договоренности по Сирии, уже абсолютно нерелевантны. Они не имеют никакого значения просто потому, что стало понятно: там не с кем договариваться», — отметил Ауслендер в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, Израилю стоит увеличить военную помощь Украине.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   США Израиль Россия Танки Военная помощь Кипр Марокко Украина-Израиль Дроны Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131 радио NV

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