Израиль планирует продать Кипру танки Merkava — СМИ 22 июня, 21:30 Merkava (Фото:Zachi Evenor via Wikipedia)

Израиль и Кипр обсуждают продажу танков Merkava, сообщили изданию Haaretz источники в обеих странах.

По данным журналистов, один из звучавших во время обсуждения вариантов — Кипр закупит у Израиля танки Merkava, а затем отправит в Украину более старые танки советского производства. Однако кипрские источники отрицают эти намерения.

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На прошлой неделе руководитель департамента координации экспорта Министерства обороны Израиля Яир Кулас заявил, что Израиль ведет переговоры с двумя странами (одна из них в Европе) по продаже старых танков Merkava, которые уже не используются израильской армией.

В прошлом году США отменили эмбарго на поставку оружия на Кипр. После интервью Куласа несколько медиа утверждали, что израильские танки отправятся именно туда.

Официальный представитель Кипра подтвердил Haaretz, что между двумя странами ведутся переговоры, но отказался предоставить детали соглашения или время его завершения.

Ранее несколько американских и европейских СМИ сообщали, что Кипр согласился передать свои старые танки советского производства Украине в обмен на более новые западные танки. Однако на этой неделе президент Кипра Никос Христодулидес опроверг информацию, что израильские танки заменят старые кипрские, а Кипр в свою очередь передаст старые танки Киеву.

Он подчеркнул, что его страна «не будет принимать никаких мер», которые сделают ее уязвимой к военной угрозе со стороны Турции.